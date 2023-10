Switch 2: Nintendo prévoirait deux modèles, dont un 100% digital

Les rumeurs s’accumulent concernant la Switch de seconde génération : remaster de Zelda: Breath of the Wild au lancement, des performances proches de celles de la PS5 et de la Séries X, les fuites s’emballent façon « on rase gratis » et il est bien difficile d’en retirer le bon grain de l’ivraie. Il faudra de toute façon se montrer patient : rien ne serait annoncé avant le second semestre 2024.

On vient d’apprendre désormais que Nintendo commercialiserait non pas un mais deux modèles de Switch 2. L’information provient du leaker (plutôt fiable) SoldierDelta et a par la suite été relayée par le sérieux Wccftech. L’un des modèles de Switch 2 serait équipé d’un lecteur de cartouche tandis que le second modèle serait 100% digital, les jeux devant être obligatoirement téléchargés via la boutique de Nintendo !

La firme de Kyoto suivrait ainsi la tendance amorcée par Sony avec sa PS5 Digitale. Xbox aussi aurait en préparation une future console sans aucun lecteur de disque. Les dernières fuites indiquent enfin que la Nintendo Switch 2 pourrait être commercialisée au mois de septembre 2024. On a déjà hâte…