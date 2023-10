Brave : Licenciement de 9% des effectifs

Brave Software, l’entreprise derrière le navigateur et le moteur de recherche, vient de confirmer la nouvelle. 9% de ses effectifs ont été remerciés. Même si la firme n’a pas détaillé le nombre précis d’employés licenciés, 1/10 reste un nombre important. La décision aurait été prise à cause du climat économique difficile. « Brave a supprimé certains postes suivant notre maîtrise des coûts dans un environnement économique compliqué. Plusieurs services sont affectés, pour un total de 9% du staff » a déclaré un porte-parole.

Ce choix s’inscrit dans une politique de boost des revenus depuis le début de l’année. Brave a laissé tomber l’index de Bing au mois d’avril, se basant plutôt sur sa propre solution en interne. Un mois plus tard, l’entreprise sortait sa propre API de recherche, avec un modèle débutant à 3$ pour 1000 requêtes. Le mois dernier, les catégories « image, news, video » apparaissaient dans le moteur de recherche. De plus, la firme travaille actuellement sur son assistant de navigateur IA, Leo. Ce dernier devrait avoir droit à des options premium dans sa version définitive. Brave espère que ces différentes décisions pourront maintenir l’entreprise et lui permettre de continuer ses différents projets.