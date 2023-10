Impossible de leur échapper. Les pubs « clickbait » qui se promènent sur la majorité des pages et sites web, sans titre ou nom de domaine affiché, et pour les plupart de belles arnaques. Réjouissez-vous : on les trouve également désormais sur X ! Des utilisateurs rapportent en effet avoir vu ces publicités, qui les emmènent directement sur d’autres sites pour le moins douteux. Parfaitement intégrées au fil d’actus et nouveaux posts, ces publicités apparaissent même avec une fausse image de profil générée pour l’occasion.

Ce phénomène semble essentiellement affecter les utilisateurs mobile du réseau social. L’entreprise n’a pas encore réagi, et on ne peut pas avancer avec certitude qu’elle en soit responsable. En effet, Mashable a découvert que ce format n’était pas présent dans l’ad campaign manager de X. Aussi, il est probable que ces publicités soient directement insérées par un fournisseur publicitaire tiers. De plus, tous les utilisateurs ne sont pas concernés. Un mystère de plus dans la stratégie du réseau, qui a bien souffert depuis son acquisition par Elon Musk. On attend un commentaire de la firme : simple bug ou nouveau type de contenu ?