Une nouvelle cartouche va sortir pour l’Atari 2600

46 ans après l’arrivée de l’Atari 2600 sur le marché, l’entreprise vient d’annoncer l’ouverture des précommandes pour une nouvelle cartouche. Save Mary, le jeu en question, a été développé pendant deux ans au début des années 80. Un temps conséquent à une époque ou la plupart des jeux étaient terminés en six mois. Le titre a été conçu par Tod Frye, qui avait notamment travaillé sur Pac Man et les jeux Swordquest.

Vous pouvez ainsi vous procurer cette nouvelle ancienne cartouche pour une soixantaine de dollars. Elle arrive avec son manuel haut en couleurs et sa boîte argentée d’édition limitée. En ce qui concerne le jeu lui-même, il s’agit comme pour la plupart des jeux de l’époque d’une expérience assez oubliable. On doit y sauver Mary, une femme coincée dans un canyon, en construisant des plateformes à l’aide d’une grue avant que le niveau de l’eau ne soit trop haut. D’après Nolan Bushnell, fondateur d’Atari, c’est le premier jeu où on sauve la princesse en construisant plutôt qu’en détruisant. La collection de nouvelles cartouches s’agrandit donc à nouveau ! De quoi ravir les fans qui jouent sur la 2600+, nouvelle version de la console mythique.