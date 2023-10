Vikings : Valhalla – La troisième saison sera la dernière

On dirait bien que le grand voyage de ces vikings est sur le point de se terminer. Vikings : Valhalla, suite de la série et véritable hit mondial Vikings, arrive en effet au bout des deux saisons de renouvellement signées en 2022. C’est donc en 2024 que la dernière sortira sur Netflix, sous la direction de Jeb Stuart, son showrunner. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est fier du travail accompli, comme le montre son interview à IGN.

« Je suis tellement reconnaissant d’avoir eu trois saisons pour raconter les histoires de Leif, Harald et Freydis. Je savais depuis le début que je voulais montrer l’évolution de trois des plus célèbres vikings, et comment ils sont devenus les icones que nous connaissons aujourd’hui […] Quand nous avons commencé ce projet il y a 5 ans, j’ai travaillé dur avec un casting et une équipe incroyable pour créer un voyage que nous espérions tous satisfaisant ». Il a ensuite ajouté que du contenu serait toujours possible. Il s’agit en effet de personnages historiques à la vie bien remplie. Mais toujours d’après lui, l’histoire racontée dans la série justifie cette conclusion.