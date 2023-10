Valve embauche le moddeur le plus talentueux du jeu Half Life: Alyx

Créer des mods géniaux peut donc mener directement à être embauché par l’une des plus grandes sociétés de jeux vidéo au monde : Nate Grove, célèbre moddeur qui a développé les deux mods les plus aboutis d’Half Life: Alyx, vient d’annoncer sur X sa rentrée triomphale dans les studios de Valve : « L’ENORME facteur qui a contribué à mon embauche a été mon travail sur les mods Re-Education et Incursion. C’était un rêve pour moi (et pour beaucoup d’autres) de travailler chez Valve et je pense que cela souligne l’importance de soutenir l’intégration du travail communautaire dans n’importe quel jeu. Cela ne fait que rendre le produit (et l’industrie) plus fort. »

Nat Grove est désormais level designer et artiste chez Valve, un poste qui montre que le studio a positivement été impressionné par les talents de concepteur et de designer de niveaux de Grove. Pour information, Nat Grove travaillait auparavant chez Annapurna Interactive (Outer Wilds, Stray, What Remains of Edith Finch) en tant que artiste numérique professionnel et concepteur environnemental et n’est donc pas un créateur isolé repéré par hasard.