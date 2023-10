L’intelligence artificielle générative arrive en test dans l’administration française

Le gouvernement lance aujourd’hui son expérimentation de l’intelligence artificielle générative dans l’administration française. Cela doit permettre à terme d’améliorer les réponses aux questions des usagers des services publics.

De l’IA générative dans l’administration française

« L’IA était déjà présente dans le service public, mais moins dans la relation avec les usagers », d’où l’intérêt de l’expérimentation annoncée dès le mois de mai, a indiqué le ministre de la Transformation et de la Fonction publique Stanislas Guerini lors d’une table ronde à Paris avec des chercheurs et des experts de l’intelligence artificielle.

Depuis cet été, neuf réseaux de service public dont la CAF, l’Assurance maladie ou la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), alimentent en données un modèle d’IA générative développé par la start-up américaine Anthropic AI.

Au total, plus de 5 000 fiches issues de la Direction de l’information légale et administrative (Dila) et plus de 40 000 échanges en ligne entre l’administration et les usagers sont venues enrichir le modèle d’IA utilisé pour l’expérimentation, détaille auprès de l’AFP Laurent Blanc, chargé de piloter l’expérimentation au sein de la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP). « Dans certains cas et dans certains réseaux, les tests réalisés cet été ont montré que le délai de réponse de l’administration était divisé par deux, voire par six », a ajouté Laurent Blanc.

Aujourd’hui, des agentes d’une caisse parisienne de la Cnav ont montré à Stanislas Guerini le fonctionnement de leur nouvel outil de travail. Moins d’une seconde après que l’une d’entre elles a cliqué sur un gros bouton vert, une suggestion de réponse à un assuré de la Cnav apparaît sur son écran. « C’est plus facile de répondre à partir d’un brouillon que d’une feuille blanche », se félicite-t-elle.

Quelques imperfections au lancement

Plusieurs agents des réseaux impliqués dans l’expérimentation ont profité de la visite du ministre pour faire remonter les imperfections du modèle d’IA utilisé. Au début de l’expérimentation, les formulations des réponses suggérées étaient « très ampoulées », relève une agente de la préfecture de l’Essonne. Chaque proposition de réponse se terminait ainsi par une signature très formelle et impersonnelle (« L’agent du service public »), renchérit une autre testeuse du modèle.

L’expérimentation doit permettre de corriger ces imperfections, et le gouvernement espère élargir son périmètre à certaines Maisons France Services avant la fin de l’année. L’administration cherche aussi à élaborer d’ici la fin 2023 un modèle français d’IA générative pour remplacer celui d’Anthropic.