PokéTsume : The Pokémon Company dévoile une nouvelle série taillée pour les gamers (trailer)

De bonnes adaptations de jeux vidéo, c’est possible (non, pas Uncharted) : The Pokémon Company a même réussi à produire une adaptation live action vraiment réussie de Pokémon avec Détective Pikachu. Le détenteur des droits de la franchise se lancent désormais dans la série (live-action toujours) avec « PokéTsume ».

« PokéTsume » se déroule dans notre monde contemporain et suit les tribulations de Madoka Akagi (Nanase Nishino. Madoka), originaire de la région japonaise de Kanto. Après l’université et un bref passage en tant que fabricant de kamaboko, Madoka déménage à Tokyo pour un nouvel emploi dans une petite agence de publicité. Même si le poste semble prometteur, la vie citadine ne correspond pas à aux ambitions de Madoka. Lorsque cette dernière est chargée de diriger une présentation cruciale pour l’avenir de son entreprise, cette dernière se sent totalement dépassée.

Madoka reçoit alors un colis de sa mère contenant une vieille GameBoy et un exemplaire de Pokémon Rouge. Le teaser suggère que ces cadeaux apportent à la jeune femme le réconfort dont elle a besoin. Bien que « PokéTsume » ne montre pas de combats Pokémon, le simple fait qu’elle montre une employée de bureau trouvant du réconfort dans un vieux jeu GameBoy est susceptible de trouver un écho auprès de nombreux gamers et des non moins nombreux amateurs de la célèbre franchise.

« PokéTsume » devrait être diffusé sur TV Tokyo le 30 octobre prochain, et il n’y a que très peu de chances que le programme puisse dépasser un jour les frontières du Japon.