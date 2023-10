Cyberpunk 2077 va avoir le droit à une adaptation en live-action

Cyberpunk 2077 ne va pas rester qu’un jeu vidéo. CD Projekt Red annonce travailler avec la société de production indépendante Anonymous Content pour proposer une adaptation en live-action.

Anonymous Content a notamment produit les séries Mr. Robot et True Detective, et les films Eternal Sunshine of the Spotless Mind et The Revenant. Il n’est pour le moment pas précisé s’il s’agira d’un film ou d’une série dans le cas de Cyberpunk 2077.

Il faudra peut-être attendre un peu avant de voir quoi que ce soit de cette adaptation. « Le nouveau projet est à un stade de développement précoce et a commencé à chercher un scénariste pour raconter une toute nouvelle histoire se déroulant dans l’univers de Cyberpunk 2077 », selon un communiqué de CD Projekt Red. Mais si vous êtes à la recherche de nouvelles histoires dans Night City après avoir terminé la récente extension Phantom Liberty du jeu vidéo, cela semble être un projet intéressant à garder à l’œil.

En parlant du jeu, CD Projekt Red annonce avoir vendu 25 millions de copies. Pour l’extension Phantom Liberty, ce sont 3 millions de ventes, sachant qu’elle est disponible depuis un peu plus d’une semaine. Et l’anime Cyberpunk : Edgerunners de l’année dernière sur Netflix a été bien accueilli, ce qui peut être une bonne chose pour la future adaptation en live-action.