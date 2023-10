Anonymat en ligne : bientôt la carte d’identité pour s’inscrire sur les réseaux sociaux ?

Le harcèlement en ligne et la pornographie sont décidément de bons « clients » lorsqu’il s’agit de rogner sur les principes élémentaires de confidentialité. Après le coup de force pour tenter d’obliger les sites de charme à vérifier l’âge, (et donc l’identité) de leurs visiteurs, voilà que certains députés du groupe Renaissance souhaite faire quasiment de même pour les réseaux sociaux ! L’objectif de ce nouveau texte ? Que tous les réseaux sociaux accessibles en France vérifient l’identité de leurs utilisateurs d’ici 2027. Un tiers de confiance (France Connect par exemple) serait chargé de valider cette présentation d’identité. Le message est clair puisqu’il s’agit de générer « une prise de conscience des internautes, afin qu’ils comprennent qu’il n’y a pas d’anonymat en ligne“ précise le texte.

Un premier texte avait été rejeté en commission, mais les élus viennent d’en déposer un second ce mercredi 4 octobre, bien planqué au coeur du projet de loi de sécurisation de l’espace numérique. Dans le détail, les internautes pourraient garder un pseudo lors de leur navigation sur les RS, le site stockant sur un serveur le véritable nom rattaché à ce pseudo, ce qui permettrait ainsi d’aller directement à la source en cas de dérapage (cyberharcèlement, doxxing, etc). Dans le vrai monde, stocker des informations de cette nature fragilisera de toute façon le principe d’anonymat sachant que les piratages massifs de serveurs sont légions et que ces informations se retrouveraient très vite dans la nature. Pour rappel, il n’est pas nécessaire de rentrer ses véritables coordonnées pour certains RS, et il en va évidemment de même pour nombre de sites pornos payants (pseudo, email et code CB non nominatif).

La fin de l’anonymat en ligne pourrait avoir aussi des effets pervers : la plupart des RS se moquent évidemment des frontières et il sera toujours possible pour un internaute étranger de harceler sous anonymat un autre internaute en France, et le harceler d’autant mieux qu’il aura retrouvé son véritable nom sur l’une de ces listes de données piratées.