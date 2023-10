La CMA lance une enquête antitrust sur les géants des infrastructures de cloud (AWS, Microsoft, Google)

Le marché britannique du cloud computing est sous surveillance alors que l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) lance une enquête à grande échelle afin de déterminer si les grandes sociétés d’infrastructure cloud multiplient les comportements antitrust. Le régulateur pointe notamment la difficulté pour les entreprises de changer de fournisseur ou d’utiliser plusieurs services cloud. Cette enquête fait suite à une année d’examen approfondi de l’Ofcom du marché britannique des services cloud, un marché évalué à 7,5 milliards de livres sterling (euros).

L’enquête de la CMA se concentrera donc sur la question de savoir si des entreprises comme AWS, Microsoft et Google, qui représentent jusqu’à 90 % des revenus du cloud au Royaume-Uni, se livrent à des pratiques anticoncurrentielles qui enferment les clients dans leurs écosystèmes. Les « frais de sortie », les frais non transparents liés au transfert de données hors du cloud d’un fournisseur ainsi les problèmes d’interopérabilité qui entravent les approches multi-cloud seraient particulièrement préoccupants. L’enquête examinera également la pratique des fournisseurs de cloud computing consistant à offrir des « remises sur les dépenses engagées » pour encourager les entreprises à s’en tenir à un seul fournisseur.

Bien que le rapport de l’Ofcom se soit principalement concentré sur AWS et Microsoft – et rapelle au passage leur domination significative en terme de revenus sur le secteur du cloud – ce dernier soulève également des inquiétudes concernant la façon dont Microsoft gère ses licences logicielles sur ses services et infrastructures de cloud. La firme de Redmond est accusée de rendre ses packs (services/logiciels/infrastructures) si attractifs que cela dissuaderait les entreprises clientes d’aller voir ailleurs.

La CMA compte finaliser son enquête d’ici avril 2025, mais un rapport intermédiaire sera publié au préalable.