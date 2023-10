Google annonce la Pixel Watch 2, sa nouvelle montre connectée

Google a profité de sa conférence aujourd’hui pour lever le voile sur sa nouvelle montre connectée, la Pixel Watch 2. Elle a été annoncée aux côtés des smartphones Pixel 8 et 8 Pro.

Présentation de la Pixel Watch 2

La Pixel Watch 2 propose Safety Check. Google explique qu’avec Safety Check, vous pouvez faire savoir à vos amis et à votre famille où vous vous trouvez, en programmant un délai pour une vérification. À l’expiration de ce délai, Safety Check vous invite à confirmer que vous allez bien et, en l’absence de réponse, les informations de localisation en temps réel sont partagées avec les contacts d’urgence.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, la Pixel Watch 2 peut désormais durer jusqu’à 24 heures et se charge complètement en 1h15 selon Google. Sur le plan du design, elle est plus légère que le modèle précédent et son couvercle bombé est plus fin que celui de la face circulaire.

La montre intègre également les fonctions de gestion du stress les plus avancées de Fitbit, grâce à l’ajout d’un capteur de réponse corporelle et d’un capteur de température cutanée. Ces fonctions sont conçues pour aider les utilisateurs à gérer le stress par la détection, l’intervention et la réflexion.

Parmi les caractéristiques techniques, on retrouve un écran AMOLED, jusqu’à 1 000 nits pour la luminosité, la fonction Always-On Display (écran toujours allumé), la puce Snapdragon W5+ Gen 1, 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Il y a également le support de la 4G, du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 802.11 b/g/n et du NFC. Côté système d’exploitation, on retrouve Wear OS 4.

Prix et date de sortie

La Pixel Watch 2 est disponible dès maintenant en précommande, avec la commercialisation qui aura lieu le 12 octobre. Le modèle Wi-Fi coûte 399 euros et le modèle Wi-Fi + 4G est disponible pour 449 euros. À noter que Google offre six mois d’abonnement à Fitbit Premium pour tout achat de sa montre, qu’importe le modèle.