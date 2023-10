Silent Night : le grand retour de John Woo, pour un film d’action et de vengeance (trailer)

Le maitre du film d’action décomplexé est de retour. Silent Night est le prochain film du réalisateur chinois John Woo (Mission Impossible 2, Volte-Face, etc.), et une fois de plus, il s’agira de faire parler la poudre et les ralentis spectaculaires. Le trailer du film donne en tout cas très envie, et l’on note que l’acteur Joel Kinnaman n’a pas ménagé ses efforts lors de séquences d’action qui s’annoncent aussi spectaculaires que brutales (et sanglantes aussi, coeur sensible s’abstenir). Le synopsis du film précise – mais était-ce bien nécessaire après ce trailer ? – que Silent Night est un de ces films de vengeance qui font le bonheur des soirées popcorn :« Nell, Simon et leur fils Art sont prêts à accueillir leur famille et leurs amis pour ce qui s’annonce comme la plus parfaite des soirées de Noël. Ils apprennent alors que la fin du monde est imminente et, surtout, qu’il ne leur reste plus beaucoup de temps à vivre tandis que le gouvernement incite la population à se suicider pour éviter une mort douloureuse. »



Pour rappel, John Woo a été l’un des grands inspirateurs de la culture geek moderne. Les scènes d’action de ses films, contenant souvent moultes effets de ralentis (et avant même le phénomène Matrix), ont largement inspiré les créateurs de jeux vidéos par exemple. Des titres comme Max Payne ou bien encore The Hong Kong Massacre. John Woo a même co-produit et commandé un jeu d’action au début des années 2000, le virevoltant Stranglehold. Silent Night sortira en salles le 1er décembre prochain.