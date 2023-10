Batman Arkham Trilogy reporté sur Switch, à quelques jours de sa sortie

La Batman Arkham Trilogy, (les meilleurs jeux de super-héros jamais créés selon votre serviteur) sera donc en retard sur Switch. Annoncée sur la console de Nintendo pour le 13 octobre prochain, Batman Arkham Trilogy est finalement reporté au 1er décembre ! Le studio Rocksteady se confond en excuses et promet évidemment que ce retard permettra au jeu d’être véritablement conforme aux attentes des joueurs : “Plus de temps est nécessaire pour offrir aux joueurs la meilleure expérience possible sur Nintendo Switch, nous nous excusons auprès des fans qui sont impatients de jouer à cette version de la trilogie. Nous vous remercions pour votre patience.”



Rocksteady assume donc le retard, mais c’est tout de même le studio Turn Me Up Games qui est aux manettes de cette conversion forcément pas facile au vu des faibles performances techniques de la Nintendo Switch (moins d’1 tflop). Ceci étant, Turn Me Up Games est un spécialiste des optimisations extrêmes, et a déjà réussi à porter sur Switch l’excellent It Takes Two d’EA Originals. Si les deux premiers opus de Batman Arkham ne doivent probablement pas poser de soucis (gen PS3/Xbox 360), il n’en va pas de même pour Batman: Arkham Knight, véritable bijou graphique sous Unreal Engine (et qui reste toujours très agréable à regarder en 2023).