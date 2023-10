Meta sabre de nouveau dans les effectifs du Reality Labs (Meta Quest)

A première vue, l’information semble sonner le glas du métavers et de l’intérêt que Meta peut porter aux technologies XR. Mais quelques heures seulement après une conférence finalement très riche pour le Meta Quest (mais en off, le meilleur de la conf n’ayant pas été retransmis en direct live), il faut peut-être en analyser la portée exacte. Et donc, on vient d’apprendre qu’après un énorme plan de licenciement qui a mis à la porte 20 000 salariés du groupe, Meta va de nouveau sabrer dans ses effectifs. Les employés du Reality Labs seraient concernés, et tout particulièrement ceux en charge de la branche processeur (la Facebook Agile Silicon Team).

Meta envisageait en effet il y a encore 2 ans de produire ses propres puces pour la VR, un projet ambitieux qui aurait été abandonné en début d’année au profit des seules puces de Qualcomm. Ce n’est donc absolument pas le métavers ou le Meta Quest qui est ici remis en question (à contrario de ce que l’on peut lire aujourd’hui dans certains articles), mais un projet non officialisé de développement de puces, qui n’impacte pas sur les autres activités du Reality Labs (nouveaux casques en préparation, évolutions logicielles, etc.). Si l’on veut chercher de vrais indices d’une baisse d’enthousiasme de Meta sur la XR, il faut plutôt chercher du côté de l’IA, qui semble être devenue le nouveau dada de Mark Zuckerberg.