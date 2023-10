Meta Quest 3 : les jeux fonctionneront à une résolution plus élevée… sans mises à jour

Dans leur grande majorité, les jeux du Meta Quest 2 tourneront sur Meta Quest 3 à une résolution native plus élevée, et ce sans mise à jour des développeurs ! Pas de sorcellerie ici, mais la fonction Dynamic Resolution Scaling de Meta qui adapte la résolution en fonction de la puissance de calcul et des capacités de la dalle. Sous Unity, de loin le moteur de rendu le plus prisé sous Meta Quest, il est aussi possible de définir la résolution comme un multiplicateur par rapport à la valeur par défaut, c’est-à-dire 1,0x ou 1,4x ou 0,9x.

Rares seraient les développeurs qui n’ont pas utilisé pas l’une ou l’autre de ses solutions lors de leurs projets de jeux Meta Quest 2, ce qui signifie que ces jeux peuvent aussi profiter « day one » de la résolution plus élevée du Meta Quest 3. Pour rappel, la valeur de résolution par défaut est de 1440×1584 pixels par œil, soit en deçà malgré tout de la résolution physique de la dalle.

Sur le Quest 3, et principalement grâce à un GPU intégré 2 fois plus puissant, la valeur par défaut est de 1689×1760 pixels sur le Quest 3 (les devs peuvent bien sûr décider de monter jusqu’à la résolution physique du casque). 30% de résolution en plus, ce n’est pas rien, d’autant qu’ici l’utilisateur profitera en sus du gain de clarté et de Fov des lentilles Pancake du Meta Quest 3. Le Meta Quest 3 sera disponible à la vente le 10 octobre prochain.