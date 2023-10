Samsung dévoilera sa gamme FE le même jour que le Pixel 8

En numéro un mondial du mobile (de peu cette année face à Apple), Samsung ne craint pas vraiment la concurrence de Google… et le prouve : le géant sud-coréen vient en effet d’annoncer qu’il présenterait une nouvelle gamme de produits mercredi 4 octobre, soit le même jour que la keynote consacrée aux Pixel 8 et Pixel 8 Pro ! Au vu des fuites qui s’amoncellent depuis quelques semaines, il s’agira très probablement de la gamme FE (Fan Edition). Au menu, le smartphone Galaxy S23 FE, la tablette Galaxy Tab S9 FE et les intras Galaxy Buds FE.

Alors certes, la gamme FE se caractérise avant tout par son positionnement moyen de gamme tandis que les Pixel 8/8 Pro sont des appareils premium dans leur catégorie de produit, mais tout de même…En ces temps d’inflation, Samsung se dit peut-être qu’il y a un coup à joueur placer en face du Pixel 8 un appareil 200 ou 300 euros moins cher, même si la fiche de composants est en retrait. Les amateurs de tech peuvent en tout cas cocher la date du 4 ; deux keynotes de deux géants le même jour, ce n’est pas si fréquent…