The Creator : en accord avec son film, Gareth Edwards prône l’usage de l’IA au cinéma

[ATTENTION SPOILERS] Sans dévoiler la trame du métrage, il est au moins permis de dire que The Creator prend à rebrousse poil la perception moderne des IA, essentiellement vues aujourd’hui comme un danger à venir pour la société. Concernant le milieu du cinéma, c’est même la guerre ouverte, les scénaristes et les acteurs étant globalement très opposés à l’usage des IA dans la production et la réalisation des films, au point de lancer une énorme grève qui a marqué et qui marque encore l’industrie.

Gareth Edwards (Godzilla, Rogue One), le réalisateur de The Creator, est loin d’être aussi catastrophiste, et a au moins le mérite de tenir un discours sur ce sujet parfaitement synchrone avec la vision de son dernier métrage. Lors d’une interview exclusive avec Comicbook, Edwards a même vanté les mérites de l’IA dans le secteur du cinéma : « Mon espoir secret est que cela démocratise le cinéma et que vous n’aurez plus besoin de 200 millions de dollars pour faire le film que vous avez en tête. […] Même les enfants dans leur chambre, rien ne les arrêtera. Ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent (avec l’IA, Ndlr). J’espère qu’à partir de ces outils, une narration vraiment spéciale va émerger, qui pourra prendre des risques énormes, car il n’y aura pas de véritable budget en jeu si cela ne fonctionne pas. »

The Creator, avec John David Washington, Gemma Chan et Ken Watanabe en vedettes, est actuellement visible en salles.