PSP : Shawn Layden dévoile le nombre total d’unités écoulées, à la console près (c’est énorme)

Shawn Layden, l’ancien patron de Sony Computer Entertainment America, a lâché le chiffre du jour, soit le nombre de PSP que Sony a réellement produit (et écoulé), et ce à la console près ! L’ex-dirigeant a publié sur X (Twitter) le cliché de sa PSP numéro 82 523 607, la dernières à être sortie des usines. C’est beaucoup sur une période de 10 ans (2004 – 2014), et c’est même mieux que nombre de consoles portables que l’on aurait imaginé devant, comme la Nintendo 3DS (75,94 millions) et la Game Boy Advance (81,51 millions). En revanche, et sans surprise cette fois, la PSP termine loin des 154 millions d’unités de la Nintendo DS.

TBT 🎉🎊

The final manufacturing closed nine years ago: 82.5MM+!

Not bad, lil buddy. 🎮💙 pic.twitter.com/obYnKFbU9w — shawn layden 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🇺🇲 (@ShawnLayden) September 29, 2023

La PS Vita quant à elle ne parviendra pas à capitaliser sur la popularité de sa devancière et il en ira de même pour la PSP Go « full démat ». Ces déconvenues successives pousseront Sony à arrêter les consoles portables, et ce n’est pas le lancement prochain de la PlayStation Portal qui changera la donne sachant qu’il ne s’agit pas d’une console portable mais d’un écran déporté pour lire les jeux de sa PS5.

On note enfin que le chiffre fourni par Layden est nettement au dessus des 76,4 millions officiellement publiés par Sony, mais le score des ventes n’avait plus été mis jour depuis plusieurs années.