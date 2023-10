Pixel 8 : l’unboxing, à quelques heures de la présentation officielle

On connait déjà presque tout de la fiche technique du Pixel 8/8 Pro : processeur Tensor G3 (avec un NPU surpuissant), bloc photo boosté aux fonctions d’IA – capteur principal 1,13 pouce de 50 mégapixels (8PD) à ouverture f/1.68, capteur grand angle 12 mégapixels à ouverture f/1.95 (modèle Pixel 8), capteur 48 mégapixels grand angle sur le modèle Pro, et encore un capteur 48 mégapixels périscopique avec zoom 5x (toujours sur le Pro) – form factor compact (au point que les écrans pourraient être plus petits que ceux du Pixel 7/7 Pro), dalles 120 Hz, décodage/encodage vidéo 8K30 en H.264 et HEVC, les améliorations ne manquent pas.



Le design aussi avait déjà fuité, et il ne restait donc plus qu’à savoir comment toute cette belle technologie serait disposée dans la boîte. Voilà qui est chose faite grâce à un nouveau leak « ASMR » qui nous dévoile tout simplement l’unboxing de l’appareil. Le Pixel 8 déballé, en finition Hazel, est raccord avec les fuites précédentes, même si l’on constate de visu que le bloc photo est réellement très proéminent. Rendez vous donc le 4 octobre prochain pour connaitre les seuls détails réellement manquants, soit le prix et la date de disponibilité.