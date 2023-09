Pixel 8 : des fonctions puissantes boostées à l’IA pour la photo et la vidéo

Décidément, les leaks s’enchainent concernant les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Après les fuites sur la nouvelle génération de Tensor et l’augmentation de la durée des mises à jour (qui passerait à 7 ans), voilà que l’on en apprend beaucoup plus sur les évolutions côté photo, et il y a du lourd au programme. Le Google Pixel 8 disposerait ainsi d’un capteur principal 1,13 pouce de 50 mégapixels (8PD) à ouverture f/1.68, d’un capteur grand angle 12 mégapixels à ouverture f/1.95 (modèle Pixel 8), d’un capteur 48 mégapixels grand angle sur le modèle Pro, encore d’un capteur 48 mégapixels périscopique avec zoom 5x (toujours sur le Pro) et d’un 10,5 mégapixels à l’avant. Le leak indique aussi que l’autofocus serait de nouveau présent pour le capteur avant du Pixel 8 Pro, à l’instar du… Pixel 3 ! Les évolutions principales ne seraient pas dans ces composants mais bien dans les modules d’IA de plus en plus puissants permettant de traiter les clichés et les vidéos du Pixel 8.

Video Boost permettra ainsi d’atténuer les effets de bougé dans les vidéos, Vision de Nuit (Night Sigh) sera l’équivalent du mode nuit de la partie photo…mais en vidéo donc, Audio Magic Eraser éliminera les bruits ambiants que l’on en veut pas entendre sur l’enregistrement, et Changement de tête … modifiera profondément les expressions faciales d’un visage : une grimace pourra ainsi être remplacée par un sourire harmonieux. Impressionnant !

Il sera aussi possible de modifier un très grand nombre de paramètres avec une grande précision (ouverture, temps d’exposition, ISO), comme si l’on disposait d’un boitier Reflex. Pour rappel, les Pixel 8 et la Pixel Watch 2 seront présentés le 4 octobre prochain.