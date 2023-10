Saw X – Des voisins effrayés par le bruit appellent la police chez un monteur

Difficile d’échapper à l’influence et à la popularité des films Saw, même pour les moins friands du genre de l’horreur gore à souhait. Si les fans semblent se régaler devant ces tortures et autres meurtres particulièrement visuels, ce n’est pas le cas de tout le monde. On peut par exemple penser à des voisins particulièrement mal à l’aise, et à un monteur qui se retrouve à expliquer à la police qu’il n’est pas réellement en train de faire hurler de douleur un homme chez lui.

C’est l’histoire insolite que Kevin Greutert, réalisateur de Saw X, a raconté à NME. Steve Forn, son Premier Assistant Monteur, aurait ainsi dû faire face aux forces de l’ordre. Alors qu’il travaillait sur le sound design de la fameuse scène du piège « eye vacuum » (ceux qui savent reconnaîtront, je ne la décrirai pas aux autres), le monteur semble avoir monté le son de cette scène de torture suffisamment fort pour que ses voisins l’entendent. Quelques minutes plus tard, il a retrouvé devant sa porte la police, à qui il a dû expliquer qu’il travaillait simplement sur un film. Bons joueurs, les policiers n’ont pas perturbé davantage Forn. On pourra au moins dire que le travail est réaliste.