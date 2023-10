La nouvelle Raspberry Pi 5 dispo à la précommande

La nouvelle Raspberry Pi 5, améliorant sur tous les points le hardware par rapport à la version version précédente, est disponible à la précommande, et l’entreprise a pensé aux particuliers. En effet, la firme garde son stock de départ spécifiquement pour les « acheteurs individuels » plutôt que pour les partenaires commerciaux. Eben Upton, son PDG, affirme ainsi vouloir remercier ses clients. « Nous allons cantonner tous les Raspberry Pi que nous vendons jusqu’à au moins la fin de l’année pour les ventes à l’unité aux acheteurs individuels, pour que vous puissiez croquer en premier dans la cerise ».

Parmi les améliorations que propose ce nouveau modèle, on retrouve le CPU BCM2712. Le processeur, à 2.4GHz et avec ses quatre coeurs en 64-bit, est ainsi annoncé comme étant deux à trois fois plus rapide que le 2711 de la Pi 4. Le GPU est un Broadcom VideoCore VII, avec dual 4K/60Hz HDMI, et arrive avec les drivers Mesa open-source. On retrouve également la RP1, avec deux ports USB 3.0 et deux ports 2.0, un contrôleur Ethernet Gigabit, et des interfaces caméra. Le tout est connecté à l’AP directement en PCI Express. Les premiers modèles devraient être expédiés dès la fin du mois d’octobre, alors que Raspberry Pi OS arrive au milieu du mois.