Honda prépare un SUV électrique à 480km d’autonomie

Honda avait teasé il y a quelques temps Prologue, son SUV entièrement électrique. Et l’entreprise vient de détailler quelque peu son véhicule, ses spécificités techniques, et son prix. Il devrait arriver sur le marché « début 2024« , et on nous annonce un prix public qui « commencerait dans le haut des 40.000$« . Un prix bien au dessus d’autres produits de la concurrence comme la Mach-E de Mustang, l’Ioniq 5 de Hyundai, ou encore l’ID.4 de Volkswagen. Et de ce que nous savons, les caractéristiques techniques à elles seules ne semblent pas justifier ce prix plus élevé.

Parlons par exemple de l’autonomie, annoncée ici pour 300 miles (environ 480km). Elle est inférieure aux 361 miles de l’Ioniq 6, ou même des 314 miles du modèle de chez Hummer. En ce qui concerne l’architecture, elle est basée sur la même plateforme que la Chevy Blazer, à savoir la GM Ultium EV. L’empattement est annoncé à 121.8 pouces, soit cinq de plus que la Pilot. L’intérieur propose cinq places, et 3.87 mètres cube. Honda propose plusieurs options pour la recharge. On trouve par exemple une station de charge domestique à 11.5kW, ou encore un kit de charge portable à 7.6kW.