The Binding of Isaac : Le multijoueurs en ligne, c’est pour bientôt

Il y a douze ans sortait The Binding of Isaac, titre qui a grandement popularisé le genre du roguelite. Thèmes « matures » pour ne pas dire « particulièrement dégoûtants », gameplay aux petits oignons simple mais efficace, flopée de personnages, objets et fins différentes… Beaucoup l’ont imité, mais il s’agit aujourd’hui encore du roi en la matière. Et si le mode coop local est dispo depuis quelques temps déjà, après plus de dix ans d’extensions et contenus ajoutés, un mode multi en ligne serait sur le point d’arriver sur le titre.

C’est Tyrone Rodriguez, producteur exécutif du jeu, qui en a fait l’annonce sur son compte X. Et d’après la capture d’écran, il sera possible de faire des runs à quatre joueurs. De plus, et contrairement au mode local où le deuxième joueur contrôle un familier, tout le monde contrôle ici un personnage à part entière. Tous les boss et toutes les salles à objets fourniront une récompense par joueur, de quoi assurer un chaos parfait. Aucune date n’est pour l’heure communiquée. Mais Edmund McMillen, créateur de Binding of Isaac, a ajouté qu’une beta devrait être disponible très bientôt pour les détenteurs du dernier pack, Repentance.