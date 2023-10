Hazbin Hotel arrive sur Prime Video en janvier

Il y a bientôt cinq ans, le pilote de Hazbin Hotel arrivait sur YouTube, et a très rapidement trouvé son public. Entre un univers complètement barré, des personnages hauts en couleurs et une animation nerveuse et dynamique à souhait, on attend depuis avec impatience l’arrivée de la série. Prévue à l’origine pour cet été, nous étions sans nouvelles depuis, jusqu’à la dernière annonce du début de semaine. Vivienne Medrano, plus connue en tant que VivziePop, a en effet posté un teaser confirmant l’arrivée du show dès janvier 2024 sur Prime Video. Le retard serait dû à la grève qui frappe Hollywood depuis quelques mois maintenant.

Pour rappel, Hazbin Hotel propose de suivre les aventures de Charlie Morningstar, princesse des Enfers, et sa fine équipe. Leur projet ? Ouvrir un hôtel pour réhabiliter les démons et autres damnés pour leur permettre de monter au Paradis, réglant ainsi le problème de surpopulation de l’Enfer. Et si le show n’est pas encore sorti, son pilote rejoint d’ores et déjà la liste des séries animées pour adulte à regarder. Animation exceptionnelle, musique soignée, et humour crasse seront au rendez-vous dès le début d’année prochaine.