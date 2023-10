Google va mettre fin à Jamboard, son app collaborative

Le cimetière des projets Google est sur le point de s’agrandir. C’est en effet le tour de Jamboard, son app de travail collaboratif, de rejoindre la longue liste de services et produits Google abandonnés. La firme a annoncé la fin de ce service dans un post sur le blog Workspace. C’est donc fin 2024 que l’entreprise va définitivement ranger au placard son application. Cette dernière proposait un espace de travail en temps réel, qui synchronise les données du site web et du tableau physique.

Google prévoit cependant d’ores et déjà de quoi remplacer ce service. Ainsi, la firme va intégrer FigJam, Lucidspark et Miro dans son Workspace. Elle promet également de s’occuper de l’archivage et de la migration des données actuelles Jamboard. Les utilisateurs devraient donc pouvoir reprendre le travail là où ils l’ont arrêté lors de l’arrêt définitif de l’app. Toujours d’après Google, les derniers retours des clients mettent en avant les fonctionnalités avancées des nouvelles applications, qui permettraient aux équipes d’être plus efficaces lors de leurs travaux collaboratifs. Avec la fin du service, l’entreprise prévoit également de mettre fin au support de l’appareil Jamboard à 5000$.