The Elder Scrolls: Castles sort discrètement sur Android

Sans la moindre annonce et dans la plus grande discrétion, Bethesda vient de sortir The Elder Scrolls: Castles sur le Play Store US. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas sans rappeler un autre jeu de gestion mobile Bethesda : Fallout Shelter. On retrouve en effet les mêmes petites cases dans le château, chacune contenant une pièce différente ayant un rôle bien précis dans l’entretien du château. Mais plus qu’un château, c’est apparemment une dynastie que nous faisons progresser dans le titre : « Supervisez vos sujets alors que les années passent, les familles grandissent, et de nouveaux rois s’emparent du trône. »

On peut retrouver les classiques de ce style de gameplay, avec la personnalisation du château et le système de pièces à améliorer puis agrandir, avec assignation de travailleurs pour booster la productivité. Mais on peut également voir quelques nouveautés par rapport au précédent titre, à savoir la création de héros destinés à accomplir des « quêtes épiques », combattant des ennemis bien connus de la licence Elder Scrolls. Toujours d’après les infos du Play Store, il s’agirait là d’un accès anticipé. Un soft launch justifierait en effet le manque de communication sur cette sortie sauvage.