Legacy : Peter Molyneux prêt à décevoir à nouveau avec son jeu blockchain

Malgré une longue carrière et des titres qui ont su trouver un public et se faire une place dans nos coeurs comme Black & White ou Fable, Peter Molyneux est particulièrement connu pour ses annonces et projets « poudre aux yeux ». Cependant, son dernier jeu n’a pas fait rêver grand monde depuis son annonce. Il l’avait en effet décrit comme une révolution du jeu vidéo basé sur le blockchain. C’était l’époque où les NFT étaient encore à la mode et voulaient offrir des rêves d’argent gratuit. Nous serons bientôt fixés, puisque Legacy arrive le mois prochain, après 6 ans de développement.

Et après le désastre de Godus, 22cans, studio de Molyneux, garde la face et tease avec optimisme la sortie de son prochain titre. Un véritable visionnaire. alors que la mode des NFT meurt lentement et arrive à son terme. On se souviendra principalement d’images de singes à cigarettes. Ou encore de studios s’étant royalement plantés à grands coups d’annonces toujours plus grotesques. En parlant de grotesque, ce sont d’ailleurs plus de 40 millions de livres de terrain virtuel qui ont d’ores et déjà été achetés dans Legacy en 2021. Le titre sort le 26 octobre. Et il promet de fournir de nouvelles façons de jeter son argent dans la spéculation immobilière virtuelle.