Onewheel : Rappel de masse après quatre accidents mortels

Onewheel, le skateboard électrique à une roue, a droit à son malheureux moment de célébrité. Future Motion, l’entreprise en charge du produit, vient en effet d’annoncer un rappel de tous les anciens modèles. Soit près de 300.000 appareils aux Etats-Unis. Cette décision intervient après quatre accidents mortels connus qui ont attiré l’attention de la Consumer Product Safety Commission, un organisme des US chargé de protéger le consommateur. Les quatre incidents ont eu lieu entre 2019 et 2021. Et même si trois des quatre victimes ne portaient pas de casque, c’est plus que suffisant pour qu’une enquête soit ouverte.

Rappelons qu’il y a un an déjà, la CPSC avait demandé une première fois ce rappel produit. Future Motion avait alors affirmé avoir testé le Onewheel, et n’avoir trouvé aucun souci avec la planche. La firme avait même qualifié les inquiétudes de l’organisme comme étant « injustifiées et alarmistes ». Les nouveaux modèles (GT, X, Pint et Plus XR) ne sont cependant pas concernés. Ils ont en effet reçu une mise à jour software supposée contenir un nouveau système de warning qui prévient ses utilisateurs en cas d’erreur du système, de batterie sur la fin, ou de vitesse trop élevée. Celles et ceux concernés par le rappel recevront un crédit de 100$ pour l’achat de leur nouvelle planche.