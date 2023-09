Les IA amélioreraient l’efficacité au travail, mais diminueraient aussi la qualité et la créativité

Une étude récente menée aux États-Unis a révélé que l’impact de ChatGPT sur les performances des utilisateurs au travail dépend fortement de la nature de la tâche effectuée. Les résultats suggèrent que cette forme d’intelligence artificielle (IA) peut avoir des effets à la fois positifs et négatifs, soulignant l’importance de comprendre quand et comment l’utiliser de manière efficace.

L’étude, qui a impliqué 758 consultants, a montré que les utilisateurs intensifs de ChatGPT sur une durée de 6 mois affichaient des performances inférieures en termes de créativité et de qualité du travail fourni par rapport aux utilisateurs « occasionnels ». Les chercheurs, de la Harvard Business School et du cabinet de conseil en stratégie Boston Consulting Group ont donc conclu que ChatGPT ne semblait pas améliorer significativement la qualité du travail.

Les chercheurs ont évalué les performances des participants sur 18 types de tâches différents répartis en trois groupes. Les résultats ont montré une amélioration de l’efficacité moyenne de 12,2 % avec l’IA, et une augmentation globale de la vitesse d’exécution de 25 %. Cependant, ces améliorations concernaient principalement des tâches simples. L’IA s’avère en revanche moins créative et polyvalente que les humains, en particulier pour les tâches plus complexes (note du rédacteur : on peut tout de même en douter s’agissant des IA génératives d’images).

Les conclusions de cette étude mettent en garde contre le piège consistant à surestimer les capacités des IA, et souligne la nécessité de rester informé des évolutions de ces technologies afin de les utiliser plus judicieusement en fonction de la nature des tâches.