Devil May Cry : premier teaser pour la série animée Netflix adaptée du jeu vidéo de Capcom

Une annonce, et un teaser. Netflix a profité de sa conférence DROP 01 pour dévoiler une nouvelle adaptation de jeu vidéo : aux côtés des Maîtres de l’Univers, de Sonic et du prometteur Scott Pilgrim (toutes ces séries ou leur suite ayant déjà été annoncées par la firme au N rouge), Netflix a donc levé le voile sur Devil May Cry, une série animée adaptée du célèbre beat them all de Capcom. Le teaser ne montre pas grand chose mis à part un Dante bien allumé, mais cela permet à tout le moins de nous renseigner un peu sur le style graphique, qui apparait ici assez générique par rapport à d’autres productions Netflix.



Pour autant, il ne faudrait pas juger trop vite cette nouvelle production, d’autant que Mir Studio est aux commandes. Mir Studio s’est déjà illustré par des séries animées solides comme Avatar : La Légende de Korra, Votron : Legendary Defender, Dota : Dragon Blood, Lookism ou bien encore le très bon Skull Island. Shankar Animation et Capcom sont en soutien pour la production. Concernant le scénario et la date de sortie, il faudra patienter encore peu…