X (Twitter) retire la fonction permettant de signaler des fake news ou des données erronées

Voilà qui ne risque pas d’arranger le cas de X (Twitter) en Europe. Pour on ne sait quelle raison en effet, X vient de retirer l’option qui permet de signaler des fake news ou des données erronées voire trompeuses. En d’autres termes, il n’est plus possible de signaler à X les posts présentant des informations totalement ou en partie fausses (que cela soit volontaire ou pas), ce qui peut bien évidemment avoir des conséquences néfastes lorsqu’il s’agit d’informations relevant par exemple de la santé publique (antre autres…).

Elon Musk n’est plus à la tête de Twitter, mais il garde un poste de direction et continue d’imposer ses desideratas

L’Europe avait déjà prévenu Elon Musk que X devait faire plus d’efforts afin de limiter la propagation de fake news, mais visiblement, le patron de Tesla ne craint ni le bad buzz ni les sanctions de la Commission Européenne, à croire que l’entrepreneur star se nourrit littéralement de la mauvaise presse à son sujet…

Il reste toutefois possible de signaler des tweets pour violence, haine, spam, ou usurpation d’identité, mais plus pour des posts véhiculant des données trompeuses. Pire encore, X n’a pas communiqué publiquement sur le sujet, le retrait de l’option de signalement ayant été effectué sans en avertir les utilisateurs du service. La mise en place du DSA dès 2024 devrait toutefois compliquer la tâche de Twitter, qui devra dès lors se soumettre aux règles européennes ou bien quitter le vieux continent…