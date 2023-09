Tomb Raider : premier trailer pour la série animée Netflix

Ce ne sont que quelques très courtes séquences, mais elles suffisent à donner un aperçu général du projet : Netflix vient de diffuser le premier teaser de sa série animée Tomb Raider: La Légende de Lara Croft, bien évidemment inspirée du célèbre jeu vidéo. On ne se plaindra pas de cette énième adaptation animée d’un JV populaire, sachant que les animes produits par Netflix sont d’une bien meilleure tenue générale que les adaptations live-action (on se souvent encore, hélas, de la purge CowBoy Bebop…).



L’exceptionnelle série Arcane et les très bons Dragon Quest ou Castlevania ont mis la barre assez haut, et l’on espère que ce Tomb Raider : La Légende de Lara Croft ne fera pas tâche dans la liste. Ce premier teaser ne montre pas grand chose, mais la direction artistique semble à la hauteur tout comme la qualité générale de l’animation, ce qui ne devrait étonner personne sachant que le studio en charge du projet a réalisé Skull Island (Netflix), ou bien encore Pacific Rim : The Black. De chouettes animés donc… Aucune date de sortie n’est encore précisée, mais Netflix annonce que la série sera disponible prochainement dans le service…