PlayStation Plus octobre 2023 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony lève le voile sur les jeux PS4 et PS5 qui sont offerts en octobre 2023 pour tous ceux qui ont l’abonnement PlayStation Plus Essential. Les titres pour les abonnements Premium et Extra seront dévoilés plus tard.

Les jeux offerts avec le PlayStation Plus en octobre

Le premier jeu offert est The Callisto Protocol (PS5, PS4). Dans ce survival-horror à la troisième personne poussé par sa narration et se tenant 300 ans dans le futur, vous endossez le rôle de Jacob Lee — une victime du destin jeté dans la prison de Black Iron, un pénitencier de sécurité maximale situé sur la lune de Jupiter, Callisto. Lorsque les prisonniers commencent à se transformer en monstrueuses créatures, la prison est jetée dans le chaos le plus total. Pour survivre, Jacob doit se battre pour se mettre à l’abri en s’échappant de la prison de Black Iron, tout en découvrant les sombres et troublants secrets enterrés sous la surface de Callisto.

En deuxième jeu, on retrouve Farming Simulator 22 (PS5, PS4). Endossez le rôle d’un fermier moderne et construisez votre ferme avec créativité dans trois environnements divers, Américains et Européens. Farming Simulator 22 offre une grande variété d’opérations de ferme qui se concentrent sur l’agriculture, l’élevage et l’exploitation forestière — avec maintenant l’ajout du cycle des saisons.

Enfin, le troisième titre est Weird West (PS5, PS4). Découvrez une ré-imagination de l’Ouest Sauvage à la sauce dark fantasy, où les hommes de loi et les flingueurs partagent la Frontière avec des créatures fantastiques, chacune jouant selon ses propres règles et ses propres motivations bizarres dans ce RPG d’action en vue isométrique.