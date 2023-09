EA retire ses jeux FIFA de toutes les boutiques en ligne (Steam, Microsoft Store, etc.)

Le géant américain Electronic Arts ne dispose plus des droits sur la franchise FIFA, et l’on est en droit de se demander si les conséquences de ce désengagement sont aussi rétroactives : l’éditeur américain vient en effet de retirer la totalité des jeux FIFA (y compris Fifa 2023) de toutes les boutiques en ligne, qu’il s’agisse de Steam, du PS Store, du Microsoft Store, etc. FIFA 22 et FIFA 23 restent cependant jouables via EA Play (le service étant lui-même intégré à la formule du Game Pass Ultimate), ce qui laisse entendre que le retrait pourrait aussi avoir un lien avec la sortie (très) prochaine de EA Sports FC 24, le prochain jeu de foot d’EA qui remplacera désormais l’ancienne franchise. EA Sports FC 24 sera disponible ce vendredi 29 septembre sur à peu près tous les supports, et la concomitance avec la disparition des jeux FIFA n’est sans doute pas un hasard.

EA's annual football game, now called EA FC, no longer sports the FIFA name in its title. All prior entries in the series have been delisted from all major storefronts.

Every FIFA title from 14 up to 23 can't be purchased anymore. FIFA 22 & 23 can still be played via EA Play. pic.twitter.com/VupU3Off44

— MauroNL (@MauroNL3) September 26, 2023