Chandrayaan-3 : l’atterrisseur indien refuse de redémarrer

La longue nuit lunaire de Chandrayaan-3 commence à s’éterniser. Mise en pause depuis le début du mois de septembre, l’atterrisseur Vikram et son petit rover Pragyan refusent toujours de redémarrer. Cela fait désormais plusieurs jours que les ingénieurs de l‘ISRO (agence spatiale indienne) tentent de rétablir le contact avec l’atterrisseur, mais les derniers essais s’avèrent infructueux. » Les chances d’un réveil diminuent à chaque heure qui passe. » estime un brin fataliste Kiran Kumar, l’ancien patron de l’ISRO.

Dans un communiqué publié vendredi dernier, l’ISRO tentait déjà de contextualiser un échec possible : » L’atterrisseur et le rover ont tellement de composants qui n’ont peut-être pas survécu aux températures glaciales sur la Lune… ». De fait, Vikram-Chandrayaan-3 avait été mis en pause pour la durée de la nuit lunaire, soit 14 jours durant lesquels les températures à la surface de la Lune oscillent entre -200 °C et -250 °C !

Chandrayaan-3 Mission:

Efforts have been made to establish communication with the Vikram lander and Pragyan rover to ascertain their wake-up condition.

As of now, no signals have been received from them.

Efforts to establish contact will continue.

— ISRO (@isro) September 22, 2023