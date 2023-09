Les acteurs et doubleurs du jeu vidéo pourraient rejoindre le mouvement de grève américain

Alors que les scénariste semblent sur le point de lever leurs piquets de grève (après avoir obtenus de nombreuses concessions des studios), les acteurs poursuivent de plus belle le mouvement : le regroupement de syndicats SAG-AFTRA vient en effet de voter l’autorisation de grève pour les artistes du secteur du jeux vidéo affiliés à l’un des syndicats. Cela ne signifie pas que les acteurs et doubleurs du jeu vidéo vont immédiatement se mettre en grève, mais qu’en cas de nouvel échec des négociations, ces derniers pourraient rejoindre le mouvement.

Séquence de motion capture lors de la réalisation du jeu Beyond Two Souls du studio français Quantic Dream

Plusieurs gros éditeurs sont déjà en cours de négociation avec SAG-AFTRA, à l’instar d’Activision Blizzard, Electronic Arts, Insomniac Games, Take-Two Interactive, Epic Games ou bien encore Warner Bros. Games. Pour l’instant, les gains obtenus sont faibles même si les éditeurs ont pour la plupart accepté de discuter autour d’une table.

Pour rappel, depuis la généralisation des titres AAA (voire AAAA), les acteurs participent de plus en plus souvent à la réalisation des jeux video, soit pour la motion capture de certaines personnages, soit encore lors des doublages. Beyond Two Souls, God of War (PS4) ou bien encore Hellblade ne seraient rien sans la participation des acteurs. Les acteurs et actrices du JV formulent d’ailleurs les mêmes demandes que leurs homologues d’Hollywood, soit de meilleurs salaires et la garantie que l’IA ne viendra pas les remplacer à peu de frais.