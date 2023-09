Hideki Kamiya, co-fondateur de PlatinumGames et réalisateur de Bayonetta, quitte son poste

Hideki Kamiya est l’un des grands noms du jeu vidéo japonais. Co-fondateur de PlatinumGames et aussi réalisateur de Bayonetta, Hideki Kamiya était l’un des piliers du célèbre studio, un studio à qui l’on doit nombre de chefs d’oeuvre du jeu d’action pur comme Bayonetta, Nier: Automata, The Wonderful 101 ou bien encore Vanquish. Kamiya a aussi dirigé les développements des jeux Resident Evil 2, Devil May Cry, et Viewtiful Joe. Le créateur avoue avoir pris sa décision « après de nombreuses réflexions basées sur mes propres convictions et n’a en aucun cas été une décision facile à prendre » Le studio PlatinumGames laisse entendre clairement que Kamiya n’abandonment pas le secteur du jeu vidéo : « Nous pensons qu’il (Kamiya) continuera d’accumuler les succès dans ses projets futurs en tant que créateur de jeu » écrit le studio dans un communiqué publié sur X.

Hideki Kamiya lui même laisse entendre qu’il n’abandonnera pas le jeu vidéo : « Cependant, je pense que ce choix est le meilleur.

Je continuerai à créer à la manière de Hideki Kamiya. J’espère que vous garderez les yeux ouverts. » déclare le co-fondateur dans son communiqué de départ.

