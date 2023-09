Pologne : ChatGPT n’aurait pas respecté le RGPD, une enquête est ouverte

L’organisme de protection et de gestion des données personnelles polonais vient d’ouvrir une enquête après des accusations de violations multiples RGPD. « Ce ne sont pas les premiers doutes que nous avons », a déclaré Jan Nowak, président du Bureau de la Protection des Données Personnelles du pays. « Nous allons demander à OpenAI de répondre à plusieurs questions pour pouvoir mener les procédures administratives avec profondeur », a-t-il ajouté. Les différents organismes européens de protection des données auraient également cet outil dans le collimateur depuis sa popularisation l’année passée.

Toujours d’après Jowak, les accusations cibleraient une gestion « illégale et non fiable » des données, et globalement un manque de transparence. La source des accusations, qui demeure anonyme, a déclaré que ChatGPT a donné de fausses informations sur elle, refusant après coup de les corriger. De plus, cette mystérieuse source n’a pas réussi à tracer lesquelles de ses données personnelles aurait été traitées par l’entreprise. Cette dernière aurait donné des réponses « évasives, fallacieuses, et contradictoires ». Un pays de plus prend donc des mesures contre cet outil boosté à l’IA. Rappelons en effet que l’Italie avait déjà interdit temporairement l’utilisation de ChatGPT en mars dernier, suite à des accusations similaires.

« Le développement des nouvelles technologies doit respecter les droits des individus » a ajouté Jakub Groszkowski, président de l’agence.