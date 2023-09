Bluesky : Une utilisation record après l’annonce d’un X payant

Nouveau jour, nouvelle occasion pour la concurrence de profiter d’une annonce d’Elon Musk. En effet, après que ce dernier ait annoncé ses plans de rendre X (anciennement Twitter) payant pour tous les utilisateurs, Bluesky connaît un trafic plus important que jamais. Le réseau social enregistre en effet un nombre d’utilisations mobile et web record. De même, l’entreprise a noté un bond dans le nombre d’inscriptions : entre l’annonce de Musk et la fin du jour suivant, 53585 nouveaux comptes ont été créés. Ce qui ne représente pas moins de 5% des utilisateurs totaux de la plateforme.

D’autres analystes se sont attardés sur le phénomène. Ainsi, Similarweb affirme d’après son dernier rapport qu’un demi-million d’utilisateurs se sont connectés sur l’app Android Bluesky le jour de l’annonce, puis un million de visiteurs le jour d’après. Une fâcheuse impression de déjà vu, puisqu’en juillet dernier, le réseau social connaissait un premier afflux d’utilisateurs lors de l’annonce d’une limite des tweets à voir par utilisateur sur X. Bluesky avait alors fermé la page d’inscriptions : les serveurs n’étaient pas prêts pour un tel trafic. Notons cependant que ce réseau social est le seul à gagner quand X fait une erreur. En effet, Threads ou Mastodon ne semblent pas voir leur fréquentation changer. Reste à savoir maintenant si la plateforme parviendra à capitaliser sur sa popularité grandissante.