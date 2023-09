Le Metal Gear Solid de la Master Collection bloqué à 30 fps

Konami a annoncé il y a quelques temps une compilation de remasters de sa série phare : Metal Gear Solid, une sortie nommée la Master Collection. Et si les fans (dont votre serviteur fait partie) ont normalement de quoi se réjouir lors d’une annonce comme celle-ci, plus Konami communique, plus la déception monte. Un remaster est toujours l’occasion de revivre des expériences dans de meilleures conditions : jeu plus joli, plus fluide, contrôles mis à jour… Mais avec une décision qui défie une fois de plus l’entendement, le studio a annoncé que Metal Gear Solid, premier jeu de la saga, resterait bloqué à 30 images par seconde.

Et l’argument « l’original tournait aussi à 30fps » ne peut même pas s’entendre. C’était également le cas de Snake Eater, troisième opus Metal Gear Solid, auquel nous pourrons pourtant jouer à 60 images par seconde. Une déception de plus après l’annonce qu’aucun des jeux ne serait jouable en 4K. Quoi qu’il en soit, nous pourrons retrouver Snake et ses aventures dans ces titres plus ou moins mis à jour le 24 octobre prochain. Un remake à part entière, Metal Gear Solid Δ : Snake Eater, devrait également arriver sous peu.