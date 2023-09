Amazon limite les publications à 3 livres par jour et par auteur

Voilà bien un des effets de bord de l’intelligence artificielle qu’Amazon n’avait pas anticipé. En effet, après un afflux conséquent des publications soupçonnées d’être des livres générés à l’IA, la firme a décidé de prendre des mesures. L’entreprise a annoncé lundi ses nouvelles politiques de publication, à savoir que les auteurs Kindle ne pourront publier que trois livres par jour, maximum. Si on ne trouve pas cette limite indiquée sur le Kindle Direct Publishing, c’est un porte-parole de la firme qui l’a évoquée.

On ne connait pas la précédente limite de publications journalières. Et toujours d’après ce porte-parole, interviewé dans The Guardian, on pourra ajuster cette limite de trois livres quotidiens « si nécessaire ». Cette nouvelle mesure vient renforcer la politique d’Amazon en ce qui concerne l’IA. En septembre dernier, l’entreprise avait effectivement annoncé que tous les auteurs devraient signaler l’utilisation d’IA dans leurs textes. On trouve même une section dédiée sur le site qui définit ce qui compte ou non en tant que « contenu généré par IA ». Ces décisions font suite à des publications à l’IA jugées dangereuses, comme des livres sur la récolte de champignons n’étant pas à jour, aux conseils potentiellement très risqués.