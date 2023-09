Sea of Thieves – Des guildes et des serveurs privés pour la Saison 10

5 ans après sa sortie, Sea of Thieves n’est plus le même jeu. A force de travail et d’ajout de contenu, Rare a réussi à faire du titre une expérience multijoueurs particulièrement réussie, mêlant PvP et PvE dans un univers de pirates aux visuels particulièrement soignés. Mais il est une feature que bien des joueurs demandent depuis la sortie du jeu : des serveurs privés pour pouvoir faire les quêtes sans risquer de tout perdre suite à une rencontre avec un équipage adverse belliqueux. Que ceux-ci se réjouissent, puisque le mode « Safer Seas » leur permettra de jouer seuls avec leur équipage.

Même si ce mode limitera les trésors et la progression des réputations auprès des différentes factions, l’expérience plus tranquille pourrait faire venir ou revenir quelques joueurs sur le titre. De plus, la saison 10 apportera les guildes, un système permettant à 24 joueurs de s’unir sous un blason commun, de partager leurs navires, et surtout de faire progresser leur guilde sur un nouvel axe, qui devrait amener avec lui ses nouvelles récompenses cosmétiques à débloquer. Enfin, une chasse au trésor compétitive sera organisée, où tous les équipages d’un serveur donné devront trouver le même trésor. Chargez les canons et affûtez les sabres. Il faudra au moins ça pour sortir victorieux. Et riche. La saison 10 de Sea of Thieves arrive le 19 octobre, et vous trouverez ses détails sur le blog Xbox.