PhonePe lance son app store, gratuit pour les développeurs

PhonePe, startup indienne ayant enregistré plus de 450 millions d’utilisateurs sur son application de paiements, vient de lancer l’Indus AppStore Developer Platform. Et l’entreprise se veut particulièrement agressive vis à vis des plus gros du marché comme Google, puisqu’elle présente une offre très attrayante : Les développeurs qui mettront leurs applications sur cette plateforme n’auront pas à payer quoi que ce soit pour le listing la première année, et n’auront aucun pourcentage prélevé lors des achats in-app. Quand Google prend en moyenne entre 15 et 30% de com sur ces achats, bien des studios trouveront l’offre allécheante.

Mais ce n’est pas tout. La firme mise en effet sur un partenariat avec des constructeurs pour la distribution de son store, ce qui permet de nombreuses features : plateformes de paiement tierces, 12 langues régionales de l’Inde, et un système sécurisé de connexion via numéro de téléphone. De plus, PhonePe garantit la mise en place d’une équipe dédiée au support des développeurs. Ces derniers ne sont en effet toujours satisfaits de celui que fournit Google. Le géant américain a bien mauvaise réputation, et la start-up profite de la grogne grandissante pour tenter de percer dans ce marché pour le moins difficile. Difficile mais juteux, puisque 95% des smartphones du pays tournent actuellement sous Android. Si l’entreprise tient ses promesses, elle pourrait bien réussir son pari.