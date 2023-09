Les avis Steam descendent Payday 3 et son lancement désastreux

Payday 3, nouvel opus tant attendu par les fans de la célèbre licence de braquages, vient d’arriver sur Steam. Et le titre n’est pas à la hauteur des attentes, c’est peu de le dire. Entre les éternels problèmes de serveurs, des choix de design douteux et un système de progression qui oublie tous les bons choix faits dans le jeu précédent, les joueurs sont particulièrement mécontents. Et ils n’ont pas peur de le faire savoir, puisqu’on trouve sur la page du jeu 70% d’avis négatifs. De quoi entacher le blason que le studio a tenté de redorer avec la suppression de Denuvo.

Le choix de forcer le « always online » même pour jouer en solo est déjà très peu populaire de base. Mais il est d’autant plus critiqué lorsque les serveurs ne tiennent pas le choc : les joueurs solo doivent tout de même passer par une file d’attente, et sont malgré tout victimes de bugs et lags réseau une fois dans la partie. Les développeurs ont réagi sur Twitter en ce qui concerne les soucis techniques serveur et travaillent dur à les résoudre. Mais cela ne règlera en rien leurs choix de design pour le moins douteux, comme leur solution du online obligatoire.