Squid Game: The Challenge – Un trailer pour l’émission de télé réalité Netflix

Impossible aujourd’hui de passer à côté du succès international qu’a été Squid Game. La série mettant en scène une fine équipe de candidats devant passer des épreuves toujours plus difficiles et cruelles pour sauver leur vie a été un véritable phénomène planétaire. C’est donc sans grande surprise qu’une véritable émission de télé réalité va voir le jour. Netflix, qui a récupéré les droits et s’occupe de produire le show, a publié pour l’occasion un trailer qui permet de se faire une (très) vague idée de ce qui nous attend.

On verra ainsi plus de 450 participants se battre pour tenter de remporter le prix à 4,56 millions de dollars. La production a d’ailleurs été marquée par plusieurs incidents. On sait par exemple que lors de l’épreuve « Red Light, Green Light », trois des candidats ont dû recevoir des soins médicaux. On pourra quoi qu’il en soit retrouver le show à partir du 22 novembre sur Netflix. En ce qui concerne l’ambiance, on en sait assez peu. Verra-t-on le même ton sérieux et glauque que dans la série originale, ou plutôt du grand n’importe quoi à la Takeshi’s Castle ?