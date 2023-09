Jake Gyllenhaal a failli être le Batman de Nolan

Difficile de passer à côté de la trilogie de Christopher Nolan quand on évoque l’histoire de Batman et de ses adaptations cinématographiques. Une ambiance sombre et sérieuse à souhait qui s’inscrit dans son époque, des thèmes plus violents que jamais, mais surtout une interprétation du Joker par Heath Ledger qui a particulièrement marqué les esprits. D’après David S. Goyer, scénariste, les films auraient cependant pu être bien différents sans le Batman incarné par Christian Bale. On aurait en effet pu retrouver un autre visage connu dans le costume du super héros : Jake Gyllenhaal.

C’est dans un épisode du podcast Happy Sad Confused que Goyer se livre, confirmant que si bon nombre d’acteurs avaient tenté d’enfiler le costume, seuls quelques uns avaient réellement marqué les esprits. Il aurait lui-même défendu l’idée d’un Batman Gyllenhaal. Toujours selon lui, il existe d’ailleurs des prises de l’acteur et de ses auditions pour jouer le rôle. Il a également ajouté qu’un des hauts cadres chez Warner Bros voulait un Sphinx joué par Leonardo Di Caprio dans The Dark Knight. Mais « ce n’est pas la façon dont on travaille », affirme alors le scénariste. En effet, ils auraient écrit ces films autour de thèmes, pas de méchants.