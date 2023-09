Après l’arrivée d’une série à la réception pour le moins mitigée et l’enchaînement d’annonces présentant de nouveaux projets, un nouveau titre Le Seigneur des Anneaux a droit à son teaser. Weta, studio ayant déjà travaillé sur les effets pour la trilogie de films des années 2000, nous présente le titre comme « un jeu cozy Seigneur des Anneaux dans l’univers de la Terre du Milieu. » Le premier teaser publié pour l’occasion ne révèle pas grand chose, si ce n’est une ambiance effectivement posée qui sent fort la Comté.

Prévu pour 2024, il s’agit du dernier titre d’une histoire compliquée d’adaptations vidéoludiques de la licence. Cette dernière a en effet connu d’excellents titres comme le jeu d’action Le Retour du Roi, un MMO à succès, ou encore Middle Earth : Shadow of War qui a brillé grâce à son Nemesis System. Mais on a aussi connu d’autres expériences désastreuses comme les adaptations The Hobbit, ou plus récemment le jeu Gollum. On attend quoi qu’il en soit plus d’informations sur le titre, qui devrait arriver « sur consoles et PC » dans le courant de l’année prochaine d’après la page Twitter du studio.