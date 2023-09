Un leak dévoile les Galaxy Buds FE, Galaxy S23 FE, et Galaxy Tab S9 FE

Un énorme leak diffusé par l’inarrêtable Evan Blass vient de mettre à jour l’intégralité de la prochaine gamme FE, et surtout le petit nouveau, l’intra Galaxy Buds FE, évidemment plus accessible mais aussi plus limité technologiquement que son grand frère Galaxy Buds 2 Pro.

Le système de double transducteur du Galaxy Buds laisse ici la place à un unique haut parleur (de conception AKG tout de même…), mais l’accessoire dispose tout de même de deux micros externes et d’un micro interne (pour les appels et la réduction de bruit). Les Galaxy Buds FE seront aussi livrés avec trois paires d’embouts en silicone et deux paires d’ailettes pour un positionnement réellement adapté à la forme de chaque oreille, et bien sûr, le tarif devrait être très en deçà des 200 euros des Galaxy Buds Pro 2.

On en sait aussi désormais un tout petit peu plus sur les Galaxy S23 FE et Galaxy Tab S9 FE, versions là encore plus accessibles des Galaxy S23 et Galaxy Tab S9. L’une des images commerciales de la nouvelle gamme FE montre en effet les trois appareils, ce qui permet de constater qu’extérieurement tout au moins, rien ne distingue vraiment les modèles FE de leurs homologues S23 et Tab S9, si ce n’est évidemment leurs composants internes… dont on ne sait rien pour le moment.